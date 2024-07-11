廉署起訴服裝製造公司前僱員　涉以假單詐騙公司

廉政公署今日(11日)落案起訴一名服裝製造公司前行政助理，控告她涉嫌就處理其僱主物業維修工程時偽造報價單及收據，詐騙公司共約48萬港元。被告已獲廉署准予保釋，以待明日(7月12日)在東區裁判法院應訊。

莊萃君，32歲，Sterling and Grant Limited的前行政助理，被控九項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見起訴被告。被告出任SGL行政助理期間，除負責公司日常行政工作外，亦需要處理其僱主名下兩個住宅單位的租賃事宜，及單位的裝修及維修事宜。

進行每項維修工程前，被告需事先獲僱主批准，並提供報價單供僱主確認。工程完結後被告亦需向公司提供由裝修公司發出的報價單或收據以安排支付工程費用。被告涉嫌於2020年7月至2021年1月期間，先後九次向公司提交虛假維修工程報價單及收據，誤導公司該批報價單及收據由一間裝修公司發出，並已完成相關工程，令公司向該裝修公司支付約48萬港元工程費用。

廉署調查發現，該裝修公司並沒有發出有關工程的報價單及收據，而上述大部分款項最終存入被告的銀行戶口。