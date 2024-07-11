中大研腸道微生態自閉症檢測工具　靈敏度超過9成

自閉症為一種腦部功能發展障礙，患者在社交溝通上出現發展差異，行為亦會較重複及固執不變。香港中文大學醫學院研究團隊發現，自閉症患者的腸道微生態與正常人有異，並利用機器學習模型，開發出新型非入侵性自閉症檢測工具，整體靈敏度超過9成，有助及早評估兒童患上自閉症的風險。中大醫學院亦完成了另外一研先導臨床研究，發現調節腸道微生物群有助緩解自閉症兒童的感官敏感和焦慮症狀1成半至2成。

團隊透過分析1,627名1至13歲有自閉症和沒有自閉症兒童的糞便樣本，並收集他們在飲食、藥物或共病的數據，發現自閉症兒童的腸道內有多種微生物出現改變，包括14種古菌、51種細菌、7種真菌、18種病毒。團隊再利用機器學習模型，開發了一個由31種腸道微生物標誌物組合而成的自閉症檢測工具。

中大醫學院裘槎醫學科學教授、香港微生物菌群創新中心總監及新基石研究學者黃秀娟 表示，現今自閉症的診斷或會遺漏症狀較輕微的年幼兒童，導致延遲診斷，而本次研究結果，可協助不同年齡、性別和背景的兒童及早診斷及預測自閉症的風險，。中大醫學院內科及藥物治療學系研究助理教授蘇奇就提到，團隊證實利用31種腸道微生物組成的工具偵測自閉症，整體靈敏度及特異度分别高達94%及93%。

另外，中大醫學院亦完成一項先導臨床研究，團隊研發出可以增強 γ-胺基丁酸的微生態配方SCM06，並向30名4至11歲自閉症兒童提供療程。中大醫學院精神科學系助理教授黃永昊指出，研究初步結果顯示，自閉症兒童服用微生態配方後，可緩解感官敏感和焦慮症狀15至20%，且沒有不良反應。