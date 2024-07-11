近七成受訪者贊成立法監管網約車平台　議員倡統一網約的士平台

的士與網約車爭議不止，運輸及物流局規管網約車平台研究早前向立法會提交文件，建議規管網約車平台。有政黨今日(11日)發布網約車平台的問卷調查，結果顯示，有68.6%受訪者認為政府應該立法規管網約車平台。該政黨有議員認為，目前網約車平台百花齊放，市民往往不清楚應用哪個平台，引起了不健康的競爭，希望能加強統籌規管，滿足乘客馬上能去到目的地的需求。

有政黨於今年6月19日至7月7日進行了電話及網上平台問卷調查，共收到超過1,400份有效回覆，結果顯示，有68.6%受訪者認為政府應該立法規管網約車平台；而只有約31.4%的受訪者認為政府不應該立法規管。對於立法監管及考核網約私家車司機及供接載的車輛必須擁有合法的執照，有超過76.7%及81.8%的受訪者表示贊同。

調查結果又顯示，有64.2%的受訪者表示支持的士車隊計劃。對於如果推出的士車隊計劃，是否會轉用網約的士車隊服務，有56.1%的受訪者表示，在的士車隊計劃提升的士服務的情況下，會轉為使用網約的士車隊服務。

該政黨有議員指，現時網約車平台過多，不便於市民和旅客使用，亦引起了不健康的競爭，希望政府將網約的士集中於一兩個平台。不過亦有議員認為引入任何新的交通工具便會影響其他公交服務提供者，政府可於實施改善的士服務政策一年後檢驗成果，調查乘客需求，再考慮要否規管網約車。