都大專業進修學院新學年設560個資助學額　指收生低谷已過

中學文憑試下周放榜，都會大學李嘉誠專業進修學院（LiPACE）今(11日)宣布，將於24/25學年開辦15個全日制高級文憑、2個全日制文憑及應用教育文憑課程。當中醫療護理、數碼時裝設計、工程學（土木工程）、室內設計、度假區及主題樂園管理、旅遊及航空業以及旅遊及款待業高級文憑課程獲納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），合共有560個資助學額。

另外，寵物護養及動物輔助治療、犯罪學、心理學、創意文化及媒體實務、工商管理及日本研究6個高級文憑課程可申請持續進修基金。院長曾德源表示，每年平均接獲約5000至6000份申請，而今年入學申請較去年同期增一成，而目前高級文憑、文憑及應用教育文憑課程共有逾2,300名學生，當中醫療護理、心理學及犯罪學高級文憑最為熱門，增幅與課程具特色等因素有關，而去年內地生佔總數更上升至約14至15%，預料人數會繼續上升。

曾續指，因為學生人口下跌影響到收生，但「最低谷」2023年已過，相信學生人口會穩步恢復，若未來學生人數穩步上升，學院未來兩年亦將陸續推出新課程。他又指出工商管理、創意文化及媒體實務等高級文憑課程受內地學生歡迎，建議當局可放寬專上學院非本地生收生限額。