康文署「香港藝術家」系列　八月呈獻「弦．歌」胡琴演奏會

本地胡琴演奏家麥嘉然將於八月為康樂及文化事務署（康文署）的「香港藝術家」系列舉行胡琴演奏會，在中樂和西樂演奏家的伴奏下，獻奏多首怡然清新、中西兼容的胡琴作品，引領樂迷感受兩根琴弦上的藝與美。詳情可瀏覽康文署文化節目組網頁。

是次演奏會的上半場以傳統風格為主調，首先以粵樂五架頭組合（高胡、椰胡、笛子／蕭、阮和揚琴）連奏《鳥投林》和多首廣東小曲，為演奏會揭開序幕。接着他會以高胡領奏《潭江風俗三首》─〈鄉間小景〉、〈村間小童〉和〈田間小唱〉，描畫出純樸美麗的鄉間風光；再以二胡演繹《蘇南小曲》和《椰島風情》，展現江南美景和熱帶情調。

演奏會的下半場則融入西樂元素，為觀眾帶來耳目一新的感覺。麥嘉然再以粵樂五架頭組合演繹《蘭桂騰芳》，此曲受香港著名地標蘭桂坊所啓發，當中有模仿電子音樂的效果，並融入搖滾樂和即興元素，展現中樂活力和熱鬧的一面。隨後他以二胡為主奏，配合阮、中阮、鋼琴和敲擊伴奏，演繹第二二胡協奏曲《西行》。最後，他將帶來世界首演的二胡與樂隊作品《天涯》和《遊》：前者融入流行和爵士樂元素，以獨特的音色和表現手法描繪一名旅者浪跡天涯的心聲；後者則打破二胡固有的曲風，讓演奏家能與樂隊成員即興互動，為這趟胡琴樂韻旅程劃上完美句號。