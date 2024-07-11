修例容許引入非本地牙醫　牙醫學會促當局適時調整免人手過剩

立法會昨日三讀通過《牙醫註冊條例》，容許引入非本地培訓牙醫，以及落實牙科畢業生的實習安排。香港牙醫學會今日(11日)發表聲明，指非本地牙醫通過許可試後才正式註冊是必要和重要，促請當局適時調整相關安排，以免本港牙科人手過剩。學會又希望當局及牙醫學院繼續與牙科生保持緊密及坦誠溝通，全面考慮實習安排。

學會表示，《牙醫註冊條例》自1959年沿用至今，今次修訂回應牙科人力情況及服務需求，實屬必要，草案容許合資格非本地培訓牙醫受僱於指定機構和公營體系，透過有限度註冊及特別註冊來港執業，有助於短時間內應對目前公營牙科服務人手短缺。就近期愈來愈多本地市民北上接受牙科服務，學會促當局密切檢視本地牙科人力狀況及牙科服務需求，適時作出調整，以免人手過剩。

就牙科畢業生實習一年的安排，學會希望當局、牙管會及牙醫學院能繼續與學生保持緊密及坦誠的溝通，為牙科生制定有效實習制度，讓畢業生能在不同服務單位累積臨床服務經驗，奠下良好執業基礎。