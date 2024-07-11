氫能巴士獲批駛入隧道　將下周日首航過海路線　往返華富至沙田

氫能車輛現時一般不可駛入隧道，隨着機電署完成安全研究「拆牆鬆綁」，城巴今日(11日)宣布，全港首部雙層氫能巴士早前獲批使用隧道，將會在下周日(14日)首航過海路線，行走170號路線接載乘客往返華富(中)至沙田站，路程會一次過行經3條隧道，行勻港九新界。

首班行走170號路線的氫能巴士將在下周日下午1點半由華富(中)開出，前往沙田站，期間會穿越香港仔隧道、紅磡海底隧道及獅子山隧道；期往會在下午3時40分再由沙田站回程至華富(中)。城巴App會在實時抵站時間頁面內顯示「氫能巴士」標籤。

該輛雙層氫能巴士在今年2月開始接載乘客，行駛3條九龍區路線，包括20號窩打老道線、22M號線及20A號彌敦道線。城巴稱其表現良好，量產型氫能巴士的續航力媲美柴油巴士，預計適合行駛大部分路線，滿足每輛巴士每日的營運需要，實現「一換一」替代柴油巴士的目標。

港府在上月中發布《香港氫能發展策略》，環境及生態局當時表示，目前沒有禁止氫能巴士使用隧道，但在能源安全考量下需審慎處理，而機電署的研究及評估風險已確認在安全設計下能使用隧道，例如車與車之間保持一定交通距離，會在修訂法例上調整現行政策，相信短期內氫能巴士能行駛隧道。