孔教大成小學停辦　原校董向申訴專員投訴教育局

孔教學院大成小學停辦一事風波不斷,該小學法團校董會6位原校董不满教育局在事件中的表現，斥其未能盡職及持平處理事件，確保學生在穩定環境下學習，向申訴專員公署投訴教育局失責。

原校董指,教育局未有克盡己責，促使孔教學院盡辦學團體應有之責任，批准辦學團體在沒有按正常程序、沒有收生不足、沒有財政壓力、學生表現理想及當中涉利益輸送下，停辦大成小學。

作為香港教育及學生的守護者，教育局在此次事件中,只以無法影響辦學團體退回辦學權而無所作為,既沒吸取玫瑰崗學校停辦的教訓，又採取盡可能不介入的態度，致令孔教學院專斷獨行，蔑視教育局多年來倡導的校本管治架構，繞過法團校董會，逕自向教職員和家長發布停辦決定，令學生及家長一時間徬徨無助。

他們續指,大成小學校舍用地是政府多年前批予孔教學院作營辦非牟利小學用途，故教育局對大成小學停辦後任何改變原校舍用地的要求有決定性的話語權，質疑教育局是否「可以為而不為」？

原校董強調, 他們向申訴專員投訴教育局，希望能還大成小學原校董、教職員、家長、學生、校友公道。