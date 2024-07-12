百萬港人首5月赴日豪玩　首季人均使1.2萬元　膺最密遊日族

日圓匯率持續弱勢，加上疫後報復式旅遊，日本政府觀光廳截至5月的統計顯示，5月份有21.7萬人次的香港旅客赴日旅行，較去年5月上升約4成，首5個月更有逾百萬港人赴日。當地於今年首季展開的一項境外旅客大型調查發現，香港人是到訪日本最頻密的境外旅客，受訪香港遊客近7成最少去過4次日本，有3成更已去過10次或以上，僅是首季，港人已在當地消費約76億港元，人均消費1.23萬元。

月初日圓兌每美元一度徘徊在38年低位，每百日圓兌港元低至4.83算，近日雖略回升，但港元兌日圓仍極具吸引力。匯價低殘同時吸引全球各地旅客到訪當地，僅是5月，已有304萬名旅客訪日，主要來自南韓、內地、台灣、美國及香港，該5個地區到日本旅遊的人次較去年同期上升3至6成。

綜合今年1月至5月間，赴日旅遊的內地居民較去年升5.2倍，達240萬人；台灣旅客赴日數量亦較去年同期升74%，人次亦超過百萬；港人則多達103萬人，較去年同期升41.8%。

遊客如鯽湧往日本，當地亦大賺旅遊錢。翻查日本有關部門於1至3月進行的一項旅客調查，當時已有61萬香港旅客到訪，日本當局發現港人在當地合計消費1,583億日圓（折合約76億港元），較2019年同期升86%；人均花費257,399日圓（折合約12,355港元），平均逗留6.2天，即日均約2,057港元。香港旅客遊日開支中，最高支出項目依次為購物、住宿及飲食。每人平均用4,583元購物、3,625元住宿。

不少港人視日本為鄉下，日本該項調查亦證實此言非虛，據當地訪問遊日港人的數據，發現受訪港人近7成最少去過4次日本，當中有3成3人更到訪日本超過10次，為各地旅客之最。

網上旅遊平台香港及台灣副區域經理潘宜姗昨亦指，日圓匯率低，吸引更多港人到日本遊玩，當中部分是基於日圓匯價低，而到大城市如東京購物，亦有人是疫情後，打算完成個人的「願望清單（Bucket List）」，例如想到山梨看富士山、到訪玻利維亞的「天空之鏡」等，隨着暑假來臨，估計往日本旅遊的港人會更多。