涉掌摑拒食早餐7歲女兒　男警簽保守行為24個月

一名男警在去年12月，疑因7歲女兒拒食早餐而掌摑她，令她瘀傷。該男警被控故意襲擊兒童罪，案件今（16日）在沙田裁判法院再提訊。控辯雙方同意以簽保守行為方式處理。裁判官下令被告以2000港元，簽保守行為24個月，控方撤控。被告另須付500港元訟費。

45歲匿名男被告，報稱任職警察，以英文字母「N.C.H.」代號。他被控一項故意襲擊兒童罪，控罪指他於2023年12月13日，在荃灣一個單位，身為超過16歲而對一名7歲的女童X負有管養、 看管或照顧責任的人，故意襲擊該女童X，其方式相當可能導致她受到不必要的苦楚或健康損害。

同意案情指，被告與妻子、兒子及女童X居住在涉案荃灣單位。2023年12月13日，X的老師發現X面部近眼睛有瘀傷。查問下，X指被父親掌摑。事件先轉交學校社工，再由執法部門接手。錄影會面中，X說當日早上因怕上學遲到，不想食早餐，因此被父親掌摑。她感到痛楚，視線一度模糊。同年12月15日，被告被捕。警誡下否認因女兒拒吃早餐而掌摑，說是因為女兒不起床，遂用手拍醒她。

案件編號：STCC 1394/2024