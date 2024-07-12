境外升學比例回落2019年水平　憂學位認受性低港生拒內地就讀

隨着香港進一步融入大灣區發展，香港歷年應届DSE考生選擇報讀內地大學的數字亦在不斷增長，不少學生會選擇到內地大學就讀。今日（12日）青年新世界發布的調查報告顯示，十年間赴內地升學港生人數倍增，受訪者到內地升學的主要原因包括內地院校收生要求比較低、學費較平、發展機會多、地理位置接近香港及有更加多科目可以選擇。另外，考生不考慮前往內地升學的主要原因則包括學位認受性等。

青年新世界表示，今年6月期間訪問了322名應屆文憑試考生，了解他們對中國內地及台灣地區升學的取態、對教育局和學校在內地升學輔導支援的意見。調查結果顯示，選擇在內地升學的中六畢業生人數在11年間由2012年的929人倍增至2021年的1985人，其後在2022年稍為下降至1869人，去年再下降至1431人。同時，面向香港學生開放招生的內地大學也增加至138所。

青年新世界還表示，升學門檻和發展機遇為考生考慮內地升學的主要原因，調查顯示受訪者首5個前往內地升學的主要原因為，內地院校收生要求比較低（63.8%）、學費較平（48.6%）、內地有更多發展機會（46.7%）、地理位置接近香港（46.7%）、有更加多科目可以選擇（45.7%）及有家人及朋友在內地（45.7%）。青年新世界稱，從內地院校收生要求比較低為港生前往內地升學的主要原因可以看出，不少受訪考生仍視內地院校為升學保障。調查還詢問了受訪者為何不願前往內地升學，比較多受訪者擔心的原因包括，學位認受性、就業困難、地理遠離香港、院校素質及文化差距。