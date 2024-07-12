醫管局推算未來牙醫等過剩　議員感詫異質疑有否考慮醫護流失

醫管局以2019年為基準年，推算未來20至30年的醫療人力，發現醫生、普通科護士人力出現人力差距，但牙醫、精神科護士、中醫等則會出現盈餘。立法會衞生事務委員會今（12日）討論有關事宜，有議員詢問開設新醫科課程的進度，當局指目前為止教育局仍未收到任何有關大學具體的建議書。

政府指本輪醫療人力推算結果顯示，醫生方面，推算2030年、2035年及2040年的人力差距分別為1,570、1,400和1,200名。牙醫方面，政府指是次推算已考慮旨在提升全民口腔健康的部分新措施對人手的影響，推算2030年、2035年及2040年的人力差距分別為180、120和-20名，政府指推算短中期牙醫人手會有欠缺，當臨近推算期末，人手將會轉趨充足，因為實行了增加牙醫供應措施所得的成果。

牙齒衞生員方面，推算的人力差距分別為1,250、940及680名；護士（普通科）方面，推算的人力差距分別為8,700、6,900及6,000名；護士（精神科），推算2030年、2035年及2040年的人力差距分別為-60、-600及-1,220名；中醫方便推算的人力差距分別為240、130及-190名藥劑師方面推算2030年、2035年及2040年的人力差距分別為70、-60及-190名。

有議員表示雖然現時在醫生護士牙醫均引入海外註冊，但認為從長遠而言，自給自足是最理想，而中西結合要行前一步。問及會否增加醫科和護士科的課程，當局指護士科有很多護士院校都有此課程，而無論增加醫科和護士科，都是較中長期的方法。至於會否增加新的醫科課程，當局指局方在1年前已經和有興趣的大學商討不少次，目前為止教育局仍未收到任何有關大學具體的建議書，而開辦醫科課程並不簡單，局方立場為十分歡迎大學開辦醫科課程。

議員管浩鳴則對政府表示未來牙科生可能過多感到「詫異」，他指西方社會對牙齒比較緊張，而政府當局可能對口腔健康「未夠着緊」，他又詢問如何計算引入外地醫生，而女性的醫生和護士或會因中途生小朋友等其他原因提前離開工作，會否考慮在內。

當局表示醫療需求和人口老化息息相關，運用了政府統計處的人口推算，以及衞生署牙科服務的用量，私營的牙科則運用住戶統計調查的數據，供應計算方面則運用了衞生署醫療人力調查，看不同年齡和性別在行業投入的時間。管浩鳴回應指這樣做牙科推算「死梗」，因公營服務本身不夠，而私營服務貴，導致很多人去內地看牙。