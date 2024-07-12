倡立會設中醫藥發展事宜小組委員會　惹兩議員爭議

政府希望大力發展中醫，本身為中醫師的議員陳永光，今日（12日）在立法會衞生事務委員會建議成立「中醫藥發展事宜小組委員會」，以研究及探討政府在推動中醫藥短、中及長期發展的策略，不過卻引來委員會主席陳凱欣和委員張宇人的爭議。

陳永光表示根據《內務守則》第 22(s)條，建議在衞生事務委員會轄下成立「中醫藥發展事宜小組委員會」，研究及探討政府在推動中醫藥短、中及長期發展的策略、政策及措施，並作出建議。工作計劃包括中醫藥發展藍圖的制訂進度；探討如何加強中醫藥服務在基層醫療的角色；跟進中西醫協作服務的落實情況等等。

多位議員均表示支持，但張宇人表示擔心沒有時間和位置開設此委員會，稱「今日我哋就通過咗，但係小組輪候塞到冚，明年我哋又夠鐘，即係通過咗等於冇嘢做咋喎」。

不過主席陳凱欣表示詢問過秘書處，目前有兩個小組正在輪候開設，而雖然臨近下一屆立法會開始的時間，但感覺小組開會進展如果良好，還有機會可以展開，認為委員會可以先表達意願，如能夠成事可以看有多少時間。她最後補充指「可以效法牙醫條例草案委員會的做法，一日開兩次會議都得㗎」

可能陳凱欣發言引起本身為牙醫條例草案委員會主席張宇人的不滿，直言「你聽吓錄音你自己講乜」、「你要講嘢唔緊要，你唔好拉埋第二個委員會嚟講」，指牙醫條例草案委員會並非每日開4小時，通常都會有時間讓大家預備。陳凱欣則指「冇話每日」，而到時可以視乎小組委員會的決定，稱「我唔喺度同你爭拗呢點」。

待陳永光建議討論結束後，第二個議程「醫療人力推算2023」開始前，陳凱欣建議讓當局先簡介文件後，再按掣輪候發言，認為議員應先聽完文件，如問題在文件中已經解釋，則最好不要重複再問。

但屬張宇人黨友的議員邵家輝表示希望待會按掣發言時，先通知開始，指不然會有同事不知道發言時間。而議員田北辰指自己有交通委員會同時按掣輪候發言，詢問陳會否考慮可以先按掣，最後陳決定讓大家先按掣發言。