「屠龍小隊」案續審　被告稱怕說出遭受私刑後會招警員報復

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（12日）在高等法院續審。其中一名被告自辯說，到現在仍怕警方會因為他說出遭行私刑的經過，而向他報復。

被告李家田今日繼續自辯，並接受控方盤問。控方質疑，李家田聲稱拘捕過程中有警員向他行私刑，但在2020年6 月本案首次提訊時，卻沒有向法庭投訴。李家田解釋說，這是因為他不信任當日代表他的當值律師，加上他擔心會遭警員報復。李坦言，至今仍怕被報復，但因為想公開警員所為，及相信法庭的公義，故選擇在法庭說出受襲經過。另外，李家田表示，自己曾多次推搪「屠龍小隊」的行動，即使出席，也沒有參與堵路或投擲汽油彈。

本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023