逾6成留港長者社交孤立屬「高風險」　機構鼓勵多參與社區活動

移民潮近年雖有所減退，但子女獨留家中長者在港，令長者社交孤立現象卻日趨普遍。香港基督教服務處（服務處）今日（12日）發布一項調查報告顯示，幸福感較好的留港長者人數相比去年已有大幅的上升，但仍需關注抑鬱及社交孤立風險。雖然同去國外與子女生活不失為一種方式，但同樣需要面對欠缺生活樂趣的問題。此外，就留港長者面對的問題，服務處也給出了幾項建議以幫助這些長者。

服務處表示，調查發現，有43.2%的留港長者已經沒有任何子女，當中63%的人社交孤立更是屬於「高風險」。服務處自去8月至今年5月進行了一項「留港長者狀況及服務需要調查2024」，共訪問了135名55歲以上長者，發現幸福感較好的留港長者人數由21.9%上升超過一倍至56.3%。雖調查顯示長者較去年幸福，但是有45.9%受訪者為「獨居」，孤立情況日趨普遍，但社交孤立屬高風險的留港長者由79.5%下降至63.0%，有抑鬱傾向的留港長者則由69.9%減少至49.6%。

服務處表示，根據調查，留港長者最需要的首五項服務為「參加中心活動」、「義工慰問及探訪」、「培養興趣」、「智能科技運用」及「家居維修」。有66.7%幸福感較差的留港長者在參與計劃後轉為幸福感較好。香港基督教服務處樂暉傲創主任林漢煒表示，長者在子女移民後，往往會失去生活重心及角色。因此建議留港長者可以多參與社區活動，學習將生活重心投放在自己身上，重建新的身份及角色。不過，除了協助留港長者的照顧需求外，親友及社區人士也可多加覺察其長者情況，如不再參與以往喜好活動、出現失眠、哭泣等問題時，應該盡早陪同他們尋求專業人士的協助。

現年76歲的留港老人楊女士表示，子女早已移民國外，自己雖曾在2021年也同去國外與子女生活了半年，但最終還是決定回到香港定居。楊女士指，自己在國外沒有朋友，生活欠缺樂趣，回香港後情緒仍低落，甚至一度確診抑鬱症。之後參加了服務處的相關計劃，認識了很多人，恢復了社交，更參與到義工服務中，回饋社會，找到了自我價值。