校園健康飲食計劃　103間學校獲頒至「營」學校

衞生署與教育局於2009至2010年度推出「至『營』學校認證計劃」，於校園推動健康飲食，引導和培養學童養成良好飲食習慣，維護他們的健康。計劃至今已有超過290間小學及特殊學校參與，當中103間學校已獲得最高級別的「至『營』學校」嘉許，更有8間學校連續5次取得該認證，獲頒「持續推動健康飲食校園」獎。衞生署健康促進處為表揚有關學校，於6月派代表到訪並頒授獎項，同時與校方交流心得。

根據認證計劃的準則，取得認證資格的「至『營』學校」必須根據衞生署的《學生午膳營養指引》和《學生小食營養指引》內有關的營養要求，持續實施提供健康午膳和小食，並進行相關教學及宣傳，為學童建立重視營養的學習環境。

衞生署健康促進處主任梁耀康表示，學校、家長及午膳供應商在為學童建立健康飲食習慣方面擔當重要角色，建議各持份者在學校及家中協力實踐「低鈉」的健康飲食原則，並鼓勵學童每天進食足夠蔬果。

認證計劃為「健康飲食在校園」運動重點項目之一，而運動的另一項目「開心『果』月」及「學校午膳減鹽計劃」亦有不少學校支持。2023至2024學年就有1,657間幼稚園、小學、中學及特殊學校參加「開心『果』月」活動，打破歷年紀錄﹔而「學校午膳減鹽計劃」則有12間午膳供應商參與，為全港約500間小學提供減鈉午膳餐款。