多次非禮強姦繼孫女重判13年　69歲裝修工申請上訴許可被拒

69歲裝修男工被指在4年間，多次性侵年幼繼孫女，不但指插她肛門，更曾強姦她。裝修工在高院受審後，去年9月被陪審團裁定兩項強姦及3項非禮罪罪成，重判入獄13年。被告不服定罪，自行向高院提上訴。高院今（12日）頒判詞，認為上訴人未能提出合理上訴理據，拒絕批出上訴許可。

69歲匿名上訴人，以「S.H.S.」作代號。他分別被控兩項強姦及3項非禮罪。控罪指上訴人於2012年5月至2016年8月底，在觀塘的家中，兩度強姦及3度非禮當時6至10歲的繼孫女Ｘ。上訴人沒有法律代表，自行處理上訴，並投訴審訊不公。但上訴庭法官審視證據及審訊謄本等資料後，不認為原審法官引導陪審團時出錯，上訴人亦未能提出合理上訴基礎，遂駁回上訴許可申請。

據控方案情指，上訴人的兒子是Ｘ的繼父，Ｘ與母親自2012年起搬到上訴人家中居住。X現年17歲。她就讀小一或小二時，上訴人帶她到泳池，撫摸她大腿及陰道。之後上訴人曾強姦及非禮她。首次強姦事件發生於她6至7歲，上訴人叫她進入他的房間，然後以陽具用力插入她陰道。她感到痛楚，頻頻叫他停止，上訴人卻叫她忍住痛。最後一次強姦事件則為她就讀小三時，同樣發生在他的房間。3次遭上訴人非禮的事件，則涉及上訴人吻X的胸和嘴，以及趁她熟睡時，摸她的陰道。

案件編號：CACC184/2023