立會討論大欖隧道收費方案　有議員揚言三個方案都不支持

大欖隧道的專營權於明年5月30日屆滿後將成為政府隧道，政府現正進行接管隧道的籌備工作和研究適度調低收費水平，並於今日(12日)立法會一個事務委員會的會議上提出三個隧道收費方案。有議員批評政府擬定的隧道收費昂貴，揚言三個方案都不會支持；亦有議員提出免收隧道費的主張。當局表示要體現用者自付和管控車輛流量，加上營運和維護都需要資源，因此大欖隧道不能免費。政府在聽取議員同持份者意見後會敲定具體收費建議，今年第四季提交條例草案予立法會審議。

政府擬訂的大欖隧道收費方案有三個情景，情景一是大幅下調私家車、的士及其他商用車輛的固定收費至$45，收費減幅介乎22%至79%。預期大欖隧道的車流量將上升並盡用其容車量，但隧道仍維持交通暢順，亦可紓緩屯門公路以至吐露港公路的交通。

情景二是假設進一步下調私家車、的士及其他商用車輛的固定收費至$35。此舉預料繁忙時段會誘發過量的額外車流，行車速度降低，隧道入口亦會出現長約700米長的車龍，造成更大的擠塞，亦未能分流屯門公路和吐露港公路的車流，結果得不償失。建議不應採納此水平或更低的收費。

情景三為分時段收費。私家車收費隨時段而改變，繁忙時段收費 $45、一般時段收費 $35 、非繁忙時段收費 $20，減幅達 22% 至66%；的士全日劃一收 費$30，減幅達 48%；貨車和巴士等商用車輛全日劃一收費$45，減幅達30%至79%，情景三回應社會期望，儘量下調隧道費，同時亦可達至較管理效果，用盡大欖隧道的容車量，紓緩屯門公路以吐露港公路的交通資源，保持隧道交通暢順，然而相比情景一的情況，隧道費收入將減少。

對於政府擬訂的收費水平，議員陸頌雄提出議案，要求政府在收回大欖隧道後調低整體收費，在非繁忙時段下調收費甚至考慮免費，以達致最大的分流效果、舒緩屯門公路的壓力和減輕元朗及屯門居民的出行費用及時間。運輸及物流局副局長廖振新表示政府對隧道免收費有保留，無論從交通管理，還是公共財政角度都不可取。再者要確保隧道安全營運，亦需大量資源，收取合理費用是體現用者自付原則，長遠亦有助政府投資基建。

議員劉國勳表明三個方案都不會支持，並質疑「用者自付」的說法，指龍山隧道、中環及灣仔繞道隧道、將軍澳藍田隧道等皆可免費使用，然而政府收回的大欖隧道卻依然保持昂貴的收費。他說大欖隧道在98年啟用後發展商要收回建造成本，導致新界區居民「硬食」昂貴的隧道費用，料不到政府收回隧道所提出的三個方案都是高收費。

議員葉劉淑儀則反對隧道免收費，她指商界質疑動用大批公帑的基建為何免可費使用，況且政府財赤嚴重，「收番些少」都好合理，同時要讓巿民知道基建設施所費不菲，若果免費會招來濫用。由於三隧分流的分時段收費措施有成效，她認為值得考慮情景三，不過鑑於香港競爭力正面對嚴峻挑戰，建議降低「搵食車」通過大欖隧道的費用。

議員陳紹雄亦認為值得聚焦於情景三，但要求當局交代收費水平是如何釐定，又指非繁忙時段應有較大空間調低收費，特別是壓低商用車收費。議員易志明詢問分時段收費可否適用於商用車，冀非繁忙時段的隧道費可酌量再下調。

就個別隧道不用收費的質疑，廖振新指每條隧道的收費要都因應其情況而獨立考慮。大欖隧道長3.8公里，無論營運同維護的開支都很可觀。按用者自付的原則，若非繁忙時間的車輛可分擔較少費用，會對繁忙時段的駕駛者不公平。商用車分時段收費的主張未必可行，例如的士就容易因隧道費的改變而同乘客有爭拗。