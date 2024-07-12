登富士山抽筋遇低溫症　港男獲救

日本富士山靜岡縣一側周三（10日）開放登山以來意外頻生，當地傳媒周四（11日）報道，有香港男子在富士山九合目附近疑似出現低溫症，由其他山客攙扶到山間小屋休息後情況好轉。施援者周五（12日）簡述當時情況，指傷者裝備齊全，因抽筋無法走動才導致低溫症。

報道指，富士山九合目周三狂風大作，一名38歲香港男子登山時無法走動，多人跑到山邊合力支撐他前往山屋後，傷者上毛氈用匙羹喝熱飲，指很高興體溫已經恢復，並稱今次是他第一次攀登富士山。播出片段顯示，施援山客皆操廣東話，曾提到傷者「抽筋」。報道則談及「子彈登山」盛行，登山客為求以最快最短時間完成登山，輕裝上陣導致意外頻生，垃圾在山上公廁堆積等問題。

香港登山專頁「Peaktime 長島山業」周五發文指，出現低溫症山客的團隊一行四人，施援的另一個登山團團長周三下午約5時在山屋接獲上述團隊其中兩人救助，指其餘兩名朋友滯留登山道。團長在離山屋150米發現他們，一人清醒求救，另一人躺在地上仍有意識但不能活動，最終和團友及山屋人員合力抬回傷者。專頁強調傷者團隊四人年輕力壯，登山計劃合理且時間充足。