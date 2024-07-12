威嚇商販圖壟斷屯門地盤飯盒生意　11人被捕

執法部門聯同食環署人員在地盤一帶埋伏。(文健雄攝)

今年6月下旬，屯門區執法部門經情報收集，相信區內有不法分子用威嚇手段驅趕飯盒商販，並企圖壟斷區內地盤飯盒生意。該部門進行相應部署後，採取代號「池影」的反三合會行動，並於7月派員喬裝成飯盒商販，於同區一個大型住宅建築地盤外擺賣，以進行搜證。

至昨日(11日)，執法部門聯同食環署人員在該地盤外埋伏，待時機成熟後，喬裝人員隨即表露身份，當場拘捕5男1女，涉嫌「自稱三合會成員」、「刑事恐嚇」、「串謀刑事恐嚇」及「無牌販賣」。人員經進一步調查後，再鎖定數名涉案人士的身份，同日突擊搜查區內多個處所，拘捕其餘5名與案有關的男子。行動中，人員一共檢獲37個飯盒、167支飲品、大量發泡膠箱和餐牌。

人員表示，被捕人士年齡介乎22至59歲，部分人有黑社會背景，他們現正被扣留調查，執法部門相信今次行動已打擊一個活躍於屯門區內的犯罪集團，堵截相關三合會收入來源。人員呼籲，如有任何商販或工人受到懷疑三合會人士滋擾，應即時向執法部門舉報及提供資料，協助將不法之徒繩之以法。