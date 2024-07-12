財會通過支援非政府機構善用空置政府用地承擔額　增至15億元

政府設有資助計劃以支援非政府機構善用空置政府用地，資助計劃的開支總額將達原有10億元的核准承擔額。政府今（12日）提出將核准承擔額增加5億元，有議員指每個項目最高可申請8000萬，但真正落成投入的時間只有幾年，直言「憨居」，又指目前財赤嚴重，質疑為何需要為這些臨時而非必須的的項目追加5億元。最終僅得洪雯一人反對，項目獲得通過。

政府指需要增加項目核准承擔額，讓資助計劃在本財政年度（2024-25年度）能繼續資助新項目，而截至2024年3月底，發展局就29個資助項目批出合共6.4億元資助額，當中有15項（包括3項早期獲批的過渡性房屋項目）已完成工程並開始運作；另有3個項目已開展建築工程，預計會在2025年或之前陸續竣工；餘下11個項目將在今年或明年完成詳細設計及土地勘測，其後將向資助計劃申請建築工程的費用。

議員洪雯直言反對為計劃追加5億撥款，並懷疑項目的成本效益。她指計劃從2019年初開始撥款10億元，原本計劃可以使用10年，但現在到一半時間就追加5億元，稱政府未做檢討就來攞錢並不合理。她又指每個項目最高資助6000萬，未來將提高到8000萬，但土地租期一到五年不等，還要計算建築時間，真正落成投入的時間只有幾年，直言「憨居」，指項目到期後雖然可以續期，但可以續多久並不確定，而NGO不可能以長期發展的思路服務。

針對29個項目當中有一半要興建臨時建築，但她指今時今日香港有簡約公屋、過渡性房屋、方艙等，已經有6萬套臨時房屋，但對臨時建築的拆卸和後續處理未有一套方案，包括拆卸成本、後續處理、造成生態災難等，而且這些臨時建築並非必須的居住功能，直言對此「好有保留」。

她又表示，項目清單中有3個都是動物領養中心，位於元朗的領養中心撥款1390萬，投入運作超過兩年半，接收流浪狗50隻，簡單運算接收一隻流浪狗的成本為28萬元；第二個元朗領養中心資助4350萬元，至今接收流浪貓狗80隻；還有一個位於屯門仍在建設當中，符合申請8000萬的資助，稱三個項目合共最多可申請1.4億元，她指個人雖然很喜歡小動物，但質疑不停建動物領養中心是否適合，稱現在嚴重財赤，而今年兩個稅制改革，即個人收入所得稅兩級制及住宅物業差餉累進制，只為政府收入增加不過10億元，但為這些臨時而非必須的的項目已經追加5億元，稱開源如此困難，需要好好節流，質疑納稅人的錢是否用得其所。

發展局常任秘書長何珮玲表示空置政府用地和校舍在政府內部已經作出多輪商討，發現內部沒有需要，因此相信即便是短期租約，但在固定租約期結束後也可按季續租，她又表示動物中心能幫助新發展區發展，協助處理發展區遺留的動物。

議員林振昇詢問過往工程是否大部分能準時完工，何指過去經驗大部分工程均能預期完工，只在新冠疫情期間有延誤，而計劃2019年開始，共批出80多個短期租約，計劃能夠幫助中小型且沒有接受政府資助的機構，認為5億元能夠幫助這些機構，用完後可能會檢視需否「加碼」。

議員鄧飛表示19年前有團體做很政治性、涉嫌違反國家安全的活動，詢問評審委員會會否加入保安部門成員，避免有團體做一些「為之側目」的事情而後知後覺。何指今年申請指引已經加入國安條款。