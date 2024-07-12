東方檢舉YouTube9條III級影片終下架　21條Ⅱ級片受限制

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube色情影片氾濫成災，東方傳媒機構（下稱「東方」）多次檢舉及投訴，其中6次共30條影片由電影、報刊及物品管理辦事處呈交淫褻物品審裁處評定類，分別21條影片評定為第II類（不雅）物品及9條影片評定為第III類（淫褻）物品。該處日前再檢視有關影片的連結時，發現II級片YouTube亦已按要求採取行動，III級片已遭YouTube移除或封鎖。

東方自去年4月去信政府部門後問題仍未改善，22度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處及立法會作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進YouTube禍害。共中5月10日、17日、24日、31日及6月7日、14日的投訴，電影報刊辦，電影報刊辦經初部調查後，發現全部30段影片均可能涉及淫褻或不雅內容，審裁處已分別於6月4日、20日及7月9日將其中21條影片評為II級，9條評定為III級。

審裁處根據《淫褻及不雅物品管制條例》對物品之發行頒布下列條件：採取限制措施，確保18歲或以上人士才能觀看影片。電影報刊辦已在審裁處發布上述評定類別當日去信YouTube，要求採取適當行動，包括須遵從有關物品的發行條件，或移除有關的不雅內容。就被評定為III級的影片，電影報刊辦已轉交警方跟進。

電影報刊辦於發出通知或將個案轉交警方跟進後，多次巡查相關YouTube網頁，在本周二(9日)再檢視有關影片的連結時，發現上述9條III片已遭YouTube移除或封鎖。至於其餘21條II級片，YouTube亦已按要求採取行動，包括對影片設定年齡限制或加上警告字句或將其移除或封鎖。因此，YouTube就相關影片所採取的措施，已符合審裁處根據《條例》所頒布的物品發行條件。

另外，電影報刊辦仍在處理東方於6月21日及6月28日提出的投訴，並會在完成後盡快給予回覆。