財會通過撥款發展醫健通+　涉13.9億元

政府希望將電子健康紀錄互通系統（醫健通）轉型為全面和綜合的醫療資訊基建（醫健通+），預計花費13.9億元，用於未來5個年度，相關建議今日（12日）獲立法會財委會通過，有議員表示目前政府有多個APP，認為「用咗咁多嘅app管理一個人嘅訊息」，並不理想。

為配合和支援各項醫療政策，包括公私營醫療、基層醫療和跨境醫療服務等的發展，政府指需要提升現行醫健通系統的硬件和軟件配置，開發新功能及擴展服務範圍，將醫健通系統轉型為一個有效的綜合醫療資訊基礎設施。

針對市民登記方面，在2019年至2024年5月底，登記醫健通人數由120萬增加5倍至近600萬，即全港總人口約80%，政府指有關增幅主要是因為政府在2019冠狀病毒病疫情期間，透過醫健通平台推行全民新冠疫苗接種計劃下接種及記錄的工作，並將醫健通登記與預約及接種流程一體化。在各個年齡組別中，16 歲以下年輕人的登記人數仍較為遜色，只佔該組別總人口約 44％ ，

議員尚海龍表示醫健通和智方便比較而言，前者成本更貴，希望會定期向立法會匯報進度，他建議HA Go和醫健通應合併，又指加上智方便，「用咗咁多嘅app管理一個人嘅訊息」，並不理想。

議員管浩鳴表示過往市民對新平台並非十分願意使用，詢問有何辦法吸引市民使用；而議員謝偉銓詢問如何吸引更多私營醫療機構和醫護人員使用，他指跨醫療和健康互通方面，私人機構可能認為資料屬於自己的「資產」。當局表示對市民而言，醫健通+功能能幫助市民日常所需，如醫療文件紀錄能幫助父母處理小朋友紀錄，省卻很多麻煩，恆常公共醫療項目也會逐漸遷移到平台，又指私人機構將資料存入醫健通，可能會存有技術上問題，目前已有很多方案解決，而私營機構未必取得市民授權存入資料，未來會透過電子醫療紀錄交換條例修訂客服此難點。

議員簡慧敏表示醫健通網絡安全開支約為1.26億元，詢問對比其他經濟體是否相約，她舉例指美國也面對了前所未有的網絡攻擊，到今天仍然在處理問題，4月香港也有私營機構遭受勒索。當局表示，醫健通屬於政府app，安全會做到「政府要求嘅最高嘅水平」，不會成為政府的「短板」，簡慧敏則指如醫健通未必納入法例規管，促請局方「再三考慮」，因涉及600萬港人用戶。