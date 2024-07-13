東方日報A1：留港孤立鬱到病　長者心事有誰聽

超過20萬港人過去幾年移民外國，遺留大批年老父母在港，激化孤老現象。有團體透過追蹤研究及調查的方式跟進長者孤獨問題，昨日公布調查指，有43.2%的留港長者沒有任何子女在身邊，當中63%的人社交孤立更屬「高風險」，整體而言，有抑鬱傾向的留港長者約有49.6%。76歲的留港老人楊女士曾到國外與子女生活半年，但感不適應而回港，惟回港後又確診抑鬱症。該團體建議留港長者的親友多觀察長者有否失眠、哭泣等問題，及早伸出援手。

香港基督教服務處去年4月曾發表同類調查，隨即於去年8月至今年5月進行「留港長者狀況及服務需要調查2024」，昨日公布追蹤調查結果。該處社工面談接觸了135名55歲或以上長者，結果顯示，有45.9%受訪者為「獨居」，社交孤立屬高風險的留港長者則有63.0%。

調查續指，有26.7%受訪長者指，子女移民後，其生活重心有所轉變，涉及「情緒」、「生活模式」及「角色轉變」。當中有長者表示「擔心沒有依靠，連談心的朋友都移民」，亦有人指「沒有人陪飲茶，沒有人陪做義工」及「不捨得孫子們」。近半數人即49.6%受訪長者未能完全自行使用智能電話，或根本沒有智能電話，聯繫遠方子女更加困難。

服務處指，有留守長者在大時大節時容易想起往事，可能出現抑鬱情緒，加重孤獨感，呼籲他們的親友及社區人士應多覺察長者情況，是否有不參與以往喜好活動、出現失眠、哭泣等問題時，若有問題應盡早陪同他們尋求專業人士的協助。又建議留港長者應學習將生活重心投放在自己身上，重建新的身份及角色，活出精彩的第二人生。

今年76歲的留港老人楊女士表示，她的子女於2019年移民國外，自己曾在2021年去國外與子女生活了半年，最終還是決定回到香港定居。她指，在國外沒有朋友，生活欠缺樂趣，只是回香港後她仍情緒低落，一度確診抑鬱症。之後參加服務處的援助計劃，認識了很多人，恢復社交生活，更參與到義工服務中，不但回饋社會，亦找到自我價值。

議員梁文廣形容有關調查是響起警號，指長者因種種原因導致缺少家人或外界的關顧，以致生活模式有所變化，產生社交孤立。他認為社會必須正視情況，建議關愛隊在探訪地區長者情況時，多了解他們的活動以及同朋友的交往情況，發現端倪要及早轉介。

議員江玉歡指長者孤立的情況，疫情後愈見嚴重，男性長者尤其令人擔心，事關男性在壯年時多為家庭拚搏，沒有時間培養嗜好，加上性格一般較女性來得內斂，退休後容易流於孤僻，遇上事情亦不願找人幫手解決。此外，長者照顧配偶而形成的以老護老現象亦需關注。

服務處於去年8月開展「社區好幫手-支援留港長者服務計劃」，提供各類活動及上門服務，至今服務近1,400人次。該處指不少長者參加計劃後，少了孤獨及抑鬱等負面情況。

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