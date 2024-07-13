20萬港人移民他鄉　多屬青壯年

過去幾年約有20萬港人移民他鄉，英國、加拿大是最熱門的兩個地區，即使今年上半年仍陸續有人離開。根據英國內政部公布，自2021年起至今年3月，累計已有超過14萬名持有BNO的港人移居英國，今年首季再批出約一萬宗BNO簽證申請。加拿大「救生艇計劃」今年上半年則已批出近6,000宗簽證。

英國政府2021年起為持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人推出移民英國簽證計劃，吸引大量港人移居。英國內政部統計，2021年及2022年，分別批出9.6萬及5.7萬份BNO簽證申請，今年首季就批出10,737宗。由計劃推出起至今年3月，已有14.4萬港人透過有關計劃抵達英國。

加拿大亦是港人移民熱門選擇，當地移民局於2021年推出「救生艇計劃」，分A類（Stream A）及B類（Stream B），分別為升學移民及工作移民。今年首兩季，涉及香港人的升學及讀書簽證有5,940宗，較去年首兩季多1,000宗。

移民顧問曾指，移民海外的港人多屬青壯年，年齡介乎31至50歲左右。而本港人口統計亦指，香港總勞動人口數目由2019年中的約399萬人持續下跌，去年底跌至379.5萬人。