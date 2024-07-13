AI機械人助訓練　認障患者進步明顯

本港人口老化，約每5名居於社區的長者便有一位患有輕度認知障礙，當中7.4%屬於認知障礙症（dementia），記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格等均受不同程度影響，東區醫院去年起引入人工智能（AI）系統，協助認知障礙患者進行認知訓練，改善或維持其認知功能、生活質素及社交與溝通能力等，AI系統能因應病人答案調整訓練難度，協助病人自主完成訓練，有六旬女病人完成訓練後病情有明顯進步，不但毋須再覆診，更可重新上班。

東區醫院自去年4月推出先導計劃，將AI系統加入智慧機械人，病人經職業治療師評估為輕度認知障礙後，透過機械人進行每星期兩節、共8節認知訓練，及後職業治療師進行整體進度評估，制訂後續訓練計劃。AI智慧機械人可提供4類認知訓練，包括現實導向、記憶力及學習、執行能力、專注力及注意力，每次訓練需進行共約40條問題，一般為時20至40分鐘，內容由職業治療師根據個別病人的訓練需要而定；系統配備「智能對話功能」，病人可直接與智慧機械人講出答案，並會向患者適當提供「貼士」，調整訓練難度，協助病人自主完成訓練。

64歲的馮女士記憶力變差，去年7月被評估為輕度認知障礙，8月初開始接受AI智慧機械人認知訓練。完成訓練計劃後，馮女士自去年10月到職業治療部覆診，經測試她的認知情況有明顯進步，現時已不用再到職業治療部覆診，今年4月起更開始重拾以往送報紙的半職工作。院方表示，將持續優化AI系統，包括加入即時資訊等大數據、提升系統的學習功能，以及加入更多訓練內容，持續優化病人服務，未來亦有望將AI智慧機械人協助的認知訓練擴展至其他專科的合適病人。