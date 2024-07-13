長者常見輕度認知障礙　東區醫院AI機械人助改善

本地人口老化問題嚴重，大約每5位居於社區的長者便有1位患有輕度認知障礙，當中7.4%屬於認知障礙症（dementia），記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格等受不同程度影響，問題隨年紀上升而越來越常見。東區醫院去年起引入人工智能（AI）系統，協助認知障礙患者進行認知訓練，改善或維持其認知功能、生活質素及社交與溝通能力等，AI系統能因應病人答案調整訓練難度，協助病人自主完成訓練，有六旬女病人完成訓練後病情有明顯進步，不但無須再覆診，更可重新上班。

東區醫院表示，透過跨部門協作，為認知障礙患者提供治療，期望能夠改善及延緩患者的體能和認知衰退速度、提升生活質素，其中職業治療部為患者提供認知訓練，部門自去年4月推出先導計劃，將AI系統加入智慧機械人，病人經職業治療師評估為輕度認知障礙後，透過機械人進行每星期兩節、共8節認知訓練，及後職業治療師進行整體進度評估，制定後續訓練計劃。

據院方介紹，AI智慧機械人提供4類認知訓練，包括現實導向、記憶力及學習、執行能力、專注力及注意力，每次訓練需進行共約40條問題，一般為時20至40分鐘，內容由職業治療師根據個別病人的訓練需要而定；系統配備「智能對話功能」，病人可直接與智慧機械人講出答案，系統能因應病人的答案提供不同程度的「貼士」，調整訓練難度，協助病人自主完成訓練。

64歲的馮女士因記憶力變差，去年7月起獲轉介到東區醫院職業治療部，被評估為輕度認知障礙，並於翌月初開始接受AI智慧機械人認知訓練。完成訓練計劃後，馮女士去年10月到職業治療部覆診，經測試雖然仍處於輕度認知障礙範圍，但可見有明顯進步，現時已不用再到職業治療部覆診，今年4月起更開始重拾以往送報紙的半職工作。

院方指，自去年4月引入AI系統，已為輕度認知障礙病人提供過96節認知訓練，並於先導計劃初期邀請各10位輕度認知障礙病人分別參與傳統及AI智慧機械人訓練，發現兩組病人訓練成效相約，利用機械人訓練的病人反應能力更有所提升，成功減少自主完成訓練時間。院方表示，將持續優化AI系統，包括加入即時資訊等大數據、提升系統的學習功能，以及加入更多訓練內容，持續優化病人服務，未來亦有望將AI智慧機械人協助的認知訓練擴展至其他專科的合適病人。