國泰財務重建順利　冀未來每日至少一航班飛海口三亞

國泰航空計劃本月底向政府全數回購餘下一半的優先股。

國泰航空計劃本月底以97.5億元，向政府全數回購餘下一半的優先股。行政總裁林紹波表示，贖回優先股反映國泰歷時18個月的財務重建非常順利。國泰現時每周有4班航班飛往海口市，香港快運每周有4班航班飛往三亞。他希望，將來可以每日至少有一班航班分別飛往海南這兩個城市，但暫時未有確實時間表。

媒體引述林紹波指，集團客運生意按預期發展，尤其長途線需求非常強勁，短途線競爭愈趨劇烈，本地及外國航空公司在這方面增加很多班次，票價開始有一定壓力。林續表示，過境旅客恢復速度稍為落後，但預期運力將逐步由現時相當於疫情前的八成，到明年首季提升至100%，將有更多運力投放在過境香港業務。雖然過境業務會影響平均收益率，但疫情前國泰有一半生意已屬過境，料隨着重建完成，收益率逐步正常化，過境業務並非需要特別擔心的問題。

林紹波指，年初以來，國泰運作非常穩定，並無因資源不足而要取消航班，有信心情況持續。他又稱，滿意上半年貨運表現，電商活動興旺帶動內地出口及貨運業。

至於招聘，他指，去年首次將見習飛行員計劃擴展至內地，有關學員陸續畢業加入機師團隊，去年起並首次在內地招聘機艙服務員，首批已完成訓練且開始投入服務。國泰與旗下香港快運現時共有逾300名內地機艙服務員，但強調未來仍以香港員工為主。