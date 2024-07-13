私隱公署上半年接97宗資料外洩　第二季急升7成

香港近年有不少大型機構出現懷疑資料外洩問題，當中不乏政府部門。私隱專員鍾麗玲出席在一個電視節目時就指出，上半年私隱專員公署共接獲97宗資料外洩事故，涉事公私營機構比例為三比七，而第二季數字更較第一季上升7成。

鍾續指，踏入數碼年代，全球的資料外洩事故都在上升，機構需要對個人資料做足保安工作，而員工的防禦意識亦要提高。她透露，正研究修例，直接處罰違反《私隱條例》的機構，例如引入行政罰款機制，按資料外洩事故性質、資料敏感性和影響程度等因素，釐訂罰款金額。

鍾麗玲提到，近半年收到有關市民擔心個人資料被套取作詐騙用途的查詢有近600宗，又指出騙徒經常會透過短訊、電郵或電話聯絡受害人，有時甚至能說出接聽人士的名稱，以嘗試套取個人資料，例如銀行戶口號碼和信用卡號碼等。她續指，騙徒可以透過視像通話，套取面容或聲音資料，再透過深度偽造技術，假扮成接聽人行騙；提醒市民要小心保存生物特徵資料，若接獲不明來歷的電話要求視像面談，必須提高警覺。

另外，隨着人工智能應用普及，公署上月就發表人工智能個人資料保障框架。鍾就呼籲市民小心使用人工智能，例如更正其錯誤答案時，要小心考慮是否涉及自己或其他人的個人資料。因為它會把相關資料儲存起來，若有其他用戶查詢時，就有機會構成資料外洩事故。