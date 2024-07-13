搗落馬洲及元朗兩毒品儲存倉庫　檢逾500萬元大麻花拘2男

執法人員於昨日(12日)搗破兩個分別位於落馬洲及元朗毒品儲存倉庫，拘捕兩名本地男子涉嫌販運危險藥物，檢約20公斤大麻花、市值約547萬港元。

人員昨日下午4時，在上水粉錦公路近唐公嶺發現一輛可疑車輛，由一名男子駕駛，人員上前截查，在該男子的袋內搜出兩包懷疑大麻花。其後，人員將他押返落馬洲麒麟村的一個鐵皮屋搜查，再起獲約19公斤懷疑大麻花，他涉嫌「販運危險藥物」被捕。

及後人員於晚上10時，突擊搜查元朗白沙村的一個倉庫，當時倉庫內有一名男子。經搜查後，人員檢獲約一公斤懷疑大麻花，男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。行動中，總共檢獲約20.4公斤大麻花，市值約547萬港元。

兩名被捕男子分別姓陳(25歲)及姓張(46歲)，目前仍被扣查，稍後將會被落案起訴，於下周一(15日)在屯門及粉嶺裁判法院提堂。

執法人員提醒倉庫的業主，於放租倉庫前，應向租戶查詢租務用途；同時，當發現租戶存放不尋常的物品，如有大量異味，或者存放物品與其報稱租務用途不同時，業主可以立即報案求助，避免單位被人利用成為毒品儲存倉。