「餘樂農社」項目助商戶回收再造廚餘　製有機肥料種農作物

全港每日有逾3,000噸廚餘被送往堆填區，產生極大量垃圾。觀塘海濱今日（13日）舉行「餘樂農社」開幕典禮，並結合了創意文化與綠色生活等多項活動。「餘樂農社」廚餘回收及教育項目，將會通過不同方式推動全民減廢，包括協助餐廳回收和再造廚餘，製成有機肥料栽種農作物；為公眾舉辦廚餘升級再造工作坊、導賞活動、食物分享計劃、綠色市集及義工培訓等。

「餘樂農社」項目為期一年，早前已培訓數十名廚餘回收大使及「社區農田導賞及工作坊」義工。由今年6月起直至明年2月底，大使會定期到合作餐廳收集日常產生的廚餘，經分類及篩選後，再運送到放置在觀塘海濱「發現號」的廚餘機，進行堆肥腐化的升級再造過程，轉化為優質的有機肥料。這些再生的肥料會用作觀塘海濱「發現號」內社區農田施肥，以及轉贈給社區友好種田夥伴，這些社區農田種出的農作物，會與廚餘回收大使、導賞及工作坊的義工和參加者分享。

其中一所有份參加廚餘回收的餐廳「La Serre」，其餐廳經理鄭先生表示，希望通過廚餘回收大使的協助，餐廳能系統地及有效地收集廚餘，解決過往餐廳收集及存放廚餘用作回收時所帶來的衞生問題和繁瑣工序；他又指，廚餘回收不單只能幫助餐廳減少丟棄廚餘，同時廚餘升級再造成肥料，可以回饋區內的社區農田，為環保出一分力。

項目活動頭炮「零廚餘綠色市集」今日亦同時於觀塘海濱「發現號」舉行，匯聚一共20家本地以環保為主題的手作小店攤位。明年1月將會舉行第二次的「零廚餘綠色市集」，屆時會以冬日為主題，宣揚綠色節日及減少生活廚餘的訊息。