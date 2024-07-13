面對家庭變故惡疾等挑戰　20青年逆境自強尋出路獲嘉獎

香港青年協會與中華電力有限公司合作舉辦的「中電新世代．新動力獎勵計劃」今天（13日）舉行頒獎禮，表揚20位跨越人生低谷，積極向上的青少年。計劃本年度共接獲94間學校，提名209位學生參與。20位得獎青年分別於過去經歷家庭變故、染上惡疾、情緒困擾等不同挑戰，卻在逆境中積極尋找出路。青協總幹事徐小曼表示，青年面對逆境的能力近年成為社會焦點議題，希望得獎者的奮鬥歷程能夠為更多青年帶來啟發。

其中一名得獎青年陳柏希於2019年確診白血病，被迫放棄多年努力練習的乒乓球，還需要接受一連串治療，包括骨髓捐贈、化療、抽肺水、洗腎及輸血等。過程中，他多次於生死邊緣徘徊，試過每天清醒的時間不超過數十分鐘。而移植手術完成後，亦有一整年不能外出，他只能在家透過網課追趕學習進度，復課後亦需要重新適應校園生活。柏希就表示，感恩身邊有關心自己的家人，以及一直跟進治療過程的兩位醫生，使他能夠在低潮中找到力量，保持樂觀並對抗病魔。

另一位獲獎的葉昊昕因父母離異而自小與姨媽同住，升中後又搬到深圳，成為了跨境學生。由於母親生病無法支撐學費及生活開支，她選擇以半工讀形式維持生計，一周有5天放學後要去上班，周末更是全天工作，餘下時間則努力補回落後的功課。後來母親病重，昊昕亦趕不及返內地見她最後一面，處理完後事又要再趕回香港，繼續上學及上班。面對逆境，她只能透過高強度的生活來壓抑情感。現時她的生活已漸趨穩定，她感激姨媽、公司裏的叔叔、姨姨，以及老師等人一直關心；又指每天放工後，會花上5分鐘仰望星空緬懷母親，並勉勵自己成為更堅強的人。未來她希望可以成為一位醫生，回饋社群。