橫琴扶持跨境電商　特別優待澳資企業

內地官媒周六（13日）公布，橫琴粵澳深度合作區早前出台《橫琴粵澳深度合作區促進跨境電商產業高質量發展扶持辦法（試行）》（下稱《扶持辦法》）中，9條扶持澳資企業措施將按1.2倍標準執行。

上述按1.2倍標準執行措施包括鼓勵企業與澳門及內地各大高校合作，開展電子商務、跨境電商、直播電商產業相關培訓，給予符合條件的電商培訓基地一次性扶持50萬元（人民幣，下同，約54萬港元）。為了吸引澳門青年投身電商產業發展，鼓勵基地為澳門青年提供專項培訓，每年最高給予基地150萬元（約162萬港元）扶持。此外，《扶持辦法》亦給予完成培訓課程、獲得證書並入職合作區企業的青年人才最高2,500元（約2,700港元）培訓補貼，若青年人才為澳門居民或者外籍人員，可提升至最高4,000元（約4,320港元）補貼。

《扶持辦法》一共涉及23條扶持政策，從打造跨境電商示範園區、構建產業生態、推動電商企業集聚、加強電商人才培養和鼓勵電商活動舉辦以及支持琴澳協同發展等多個維度，圍繞「築巢（園區）」、「引鳳（企業）」、「納才（人才）」及「聚勢（活動）」四大要素精準施策，全方位推動合作區跨境電商產業步入高質量發展快車道。