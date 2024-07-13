基建延誤兼燒錢　北都磨劍要幾年

被形容為「未來發展引擎」、號稱可以容納250萬人口，以及提供50萬個新職位的北部都會區，現在仍只聞樓梯響。有議員批評北都仍處於「平面圖」階段，效率欠奉，若發展步伐未能為外界所看見，恐怕投資者會將資金轉往其他東南亞國家。有市民指深圳發展比香港更快，批評港府「講多過做」。學者則指，政府應加強披露計劃進度的工作，對比新加坡、印度，香港雖然只是一個城市，但亦應具國際視野、中長期規劃。

《東呼即應》就本港發展狀況訪問市民，大部分市民斱認為香港速度慢，已被深圳迎頭趕上。市民黃先生坦言深圳發展較快，在科技方面尤其先進；盧先生亦認同深圳發展較香港快，可能在香港生活比較久，令他感覺得疫情過後，深圳所有東西都令人感覺不一樣。

對於何時才能成功發展完成北部都會區，市民羅先生直言，真的需要很長一段時間，批評政府「不夠力」，說多過做。黃先生則指很難界定所需時長，因為發展北都本身亦沒有一個期限，若說要2026年建成那就是慢，惟現時並不知道這件事的限期，故不能以此作衡量。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，北部都會區與香港以往很多大型基建一樣，應該披露更多資料，包括工程、工程的顧問報告及財務報告仔細的數字等，不論對媒體或市民，都要有交代。對於北部都會區會否與香港競爭力掛鈎，李又認為，視乎北部都會區的用途是甚麼，例如會否有些學校或創科企業會搬去那裏。

李又引述最近瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)公布的《2024年世界競爭力年報》，坦言香港在某些部分做得不太理想，例如地價太高令物價昂貴，故香港在價格方面競爭力很低，若政府繼續依賴土地為主要收入，企業還未「開花結果」，或已面臨倒閉。

李兆波舉例指，新加坡在很多範疇上很有國際視野，做事比較全面，令整個國家就像一個企業；而印度則有大量的廉價勞工，也有很多土地，惟香港不是國家，而是一個城市，但政府做事時也應有中長期規劃，顧及財政之餘，也要顧及需要多久的時間發展才「開花結果」等。

議員梁子穎亦批評，政府進行可行性研究的方式仍然停留在以前幾屆政府的模式，對於港府的「提速、提效、提質、提量」，沒有大改善。他又指，若做研究土地，相信以現在的科技，只需用一些新工具便很容易知道地底的情況，不過礙於政府要將這些研究工作，外判給私人承辦商，所以在招標以至監管等，這些程序便沒再考慮。梁又承認，現時北部都會區的發展速度效率令人有點失望。