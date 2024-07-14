小巴林錦公路撞飛兩狗1死1傷　目擊男爆粗︰有冇搞X錯

大埔林錦公路發生撞死狗事件，昨晚(13日)11時06分，一輛大埔墟25K綠色專線小巴，沿林錦公路往林村方向行駛，至近寨乪路時，迎面撞飛兩頭狗隻，途經駕駛人士發現代為報案。有保護動物義工接獲求助趕至現場，發現其中一隻雄性狗隻口吐鮮血臥在路邊，牠其後被證實當場死亡，遺體用白布遮蓋，據悉，義工將遺體運回獸醫中心暫放，稍後轉交善終公司處理。

據報被撞斃狗隻身上有晶片，未絕育，體重超過40公斤；至於另一隻同被撞傷唐狗則身形較小，意外後疑受驚竄逃離開現場。執法人員接報到場，小巴司機在場助查，案件列「交通意外有動物受傷」跟進。消息指，涉事兩唐狗事發前在大陽輋村村口馬路徘徊，懷疑走失。

有車cam拍下意外一刻，片中見多架車輛駛經上址見兩犬在馬路中徘徊，司機隨即亮起「死火燈」慢行避開狗隻，而拍下車cam片的私家車見前路有兩犬，司機於是慢駛尾隨，車上一名女子稱估計「有人養」、「睇住佢，喺前面…由佢去」，兩狗隻其後走到對面線，適時涉事小巴駛經，期間有人響號，但終撞飛兩犬；私家車上男女目擊兩狗捱撞均先後爆粗，男子痛批「X你X，咁都撞X到，有冇搞X錯」，女子則指「痴X線，報案」。