白內障年增新症15.3萬宗　私院基金助400低收入長者做手術

白內障是長者常見眼疾之一，公立醫院病人輪候白內障手術的時間中位數最少為11個月。目前公院白內障病人會按病情分優次，緊急病人絕大部分會於1至2個月內獲安排手術，不緊急病人輪候時間中位數超過2年，更有一成要等待超過4年。有本地醫院計劃於未來兩年推出全額資助，讓400位低收入長者進行白內障手術。

政府數字顯示，2023至24年度白內障新症有15.3萬名，緊急患者有約45,259名，而屬非緊急的例行類別病人則有76,393名。官員指情況緊急的白內障病人絕大部分會於1至2個月內獲安排手術；半緊急，即有特別職業需要，或其中一隻眼睛視力很差的病人，一般亦會獲安排於1年內接受手術。而不緊急的病人就只會獲安排覆診，「適時」方會獲安排手術，其輪候時間中位數逾2年，更有一成超過53個月。

港安醫院慈善基金荃灣理事會計劃於未來推出白內障手術全額資助，支援400位低收入長者。計劃主要對象為年滿65歲本地低收入長者提供服務，包括一次術前檢查、局部麻醉白內障切除手術，及三次術後檢查。

現年70歲獨居長者的潔群姐為計劃受惠人之一，她於兩年前確診雙眼患有白內障，又曾經出現視網膜脫落、黃斑病變。她表示，因為視力不佳，怕陽光刺眼，加上曾車禍中受傷，令她不愛外出，閱讀是她唯一愛好。不過自從患病後難以看清字句，令她放下了書本、報章，也導致她情緒轉差。

潔群姐的個案未被公院列為緊急病症，不知何時方能得到治療。她擔心再拖下去病情會急轉直下，加上目前靠綜援維生，未能轉到私家醫生進行手術，便申請了有關資助。她表示，申請後短時間內就已經獲得資助，約一個月後已經獲醫生診治。她坦言術後可以重拾興趣，更報讀了社區進修課程，積極面對人生。