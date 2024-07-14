房協居民難逃加租命運　料年內揭盅

公屋加租怨聲載道，料另一資助房屋機構香港房屋協會亦會跟隨步伐，居民難逃加租命運。公屋聯會總幹事招國偉表示，根據以往經驗，房協會參考香港房屋委員會的加租幅度來釐定旗下屋邨的租金，通常加幅相近，故相信今年房協亦會宣布加租，惟房協因屬自負盈虧，近期財政有一定壓力，未知會否超過房委會公屋加租幅度。議員梁文廣則表示，近日已收到公屋租戶反映對加租感不滿，因公屋加租外，電費、車費等亦有所增加，不少公屋戶難免捉襟見肘。

房委會每兩年檢討公屋租金，而房協亦會參考房委會的加租幅度作出相應調整。對上一次房協宣布加租是在2022年8月，當年房委會宣布加租1.17%，不久後房協便公布加租2%。

招國偉表示，雖然以往經驗顯示，房協會參考房委會的加租幅度，通常幅度會與房委會相近，但亦曾試過比房委會加得更多，故難以估計其加租幅度會否超過10%。房協屬自負盈虧，今年的建屋數量大，又有多條屋邨需要重建，相信其財政壓力不少，故加租幅度或因此受影響。但他相信，房協或會跟隨房委會的寬免措施，大部分租戶可獲寬免首3個月加幅。

梁文廣直言，「加租就一定無人想」，近日亦接獲不少公屋居民反映加租極大影響，他指雖然大多公屋租戶加租只加百多元，惟加上電費、煤氣、車費等等亦有增加，百物騰貴下令公屋租戶壓力大增，只能無奈接受加租。梁表示，將會繼續推動檢視公屋加租的機制，並希望設立更多租金援助，以幫助公屋戶。