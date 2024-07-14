特朗普競選遇刺子彈射穿右耳　槍手被擊斃　觀眾1死2傷

美國前總統特朗普於美東上周六（13日）傍晚在賓夕凡尼亞州巴特勒縣出席競選活動，他在台上演說時遇刺，現場傳出多下槍聲，特勤人員隨即衝上台掩護特朗普，特朗普的臉部及耳朵有血。他發聲明證實自己中槍，子彈擊穿右耳上部，流很多血。執法部門指，槍手已被擊斃，集會參加者中1死2傷，特朗普情況良好，在一處醫療設施接受治療。總統拜登已聽取事件匯報，他譴責事件，並指美國容不下暴力。

上周六傍晚6時11分，特朗普在講台上演說講及邊境難民危機時，突然傳出一下槍聲，傳出第二下槍聲時特朗普掩住耳朵，到第三下槍聲時特勤人員邊大叫「蹲下來」邊衝上台掩護特朗普，現場觀眾尖叫聲大作，之後再傳出連串槍聲。多名特勤人員伏在特朗普身上，另一名特勤人員上台問他們是否已準備好，他們稱準備好後，特勤人員指示「移動！」，此時兩名全副武裝及持長槍的執法人員上台在左右兩邊作掩護，特朗普在5名特勤人員包圍擁護下起身離開講台，他離場時要求特勤人員「等等」，並高舉拳頭振臂向支持者說出三聲「Fight」（戰鬥），可見他的臉部和耳朵有血漬。

據指，事發時出現9下槍聲，其中3槍是特朗普蹲下來前發生。執法部門其後證實，槍手已被擊斃，網傳片段疑似槍手的男子伏屍一幢建築物屋頂，觀眾席則有一名染血的人被警方抬走。

特朗普獲送往醫療設施治療，他在自家社交平台Truth Social發聲明感謝特勤局及所有執法部門的快速反應，並向事件中的死傷者家屬表達慰問。他指事發時聽到槍聲便立即知道有不妥，並感覺到子彈擦穿皮膚，流很多血，這才知道發生甚麼事，「天佑美國！」。

同日晚上，美媒指特朗普已出院，他會重返競選活動，並如期出席周一（15日）至周四（18日）舉行的共和黨全國代表大會。共和黨將在大會上正式確認特朗普的總統候選人身份。