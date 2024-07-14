全民運動日8.4舉行　康文署多項設施供市民使用　周二起可預訂

康樂及文化事務署將在8月4日(星期日)舉行「全民運動日2024」，免費開放轄下大部分康樂設施供市民使用。市民可由周二(7月16日)起以個人身份預訂康文署轄下多項收費康樂設施。提交了的抽籤申請在7月22日晚上11時59分截止前仍可作更改，市民可按「編輯抽籤選項」作出更改，但在更改後必須再次確認聲明及「遞交申請」，以完成整個抽籤申請程序。公眾游泳池設施毋須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

當日康文署轄下多項康樂設施會開放予市民免費使用，包括室內康樂設施如羽毛球場、網球場及籃球場等，戶外康樂設施包括網球場、草地滾球場及棒球練習場等，公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及分別因改建工程及修繕工程而暫停開放的九龍仔游泳池和東昌街游泳池）以及水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）

於8月4日可供免費使用設施的段節將透過「SmartPLAY康體通」以抽籤方式分配，市民可於7月16日至22日期間登入系統提交抽籤申請。每份申請可包括3個抽籤選項。電腦抽籤分配結果將於7月25日公布。SmartPLAY系統會通知用戶成功中籤的段節，中籤者毋須確認。如有剩餘段節，未有分派免費段節的用戶可以「先到先得」方式，透過SmartPLAY系統於7月29日上午7時起預訂8月4日可供免費使用的段節。不論是透過抽籤或先到先得的預訂方式，每人當日只可獲取1節免收費的康樂設施（不論類別）。提交了的抽籤申請在7月22日晚上11時59分截止前仍可作更改，市民可按「編輯抽籤選項」作出更改，但在更改後必須再次確認聲明及「遞交申請」，以完成整個抽籤申請程序。

康文署呼籲租用人準時到場，善用各項設施。如租用人未能於所預訂的段節開始的首10分鐘內取場，該設施會即場供其他人士以先到先得的方式使用，但只限用作與原租用人相同的用途。如原租用人其後到場，使用者須即時交還設施。

另外，18區指定體育館於8月4日下午2時至6時舉行多元化的免費康體活動，包括健康講座、健體閣、適合長者和殘疾人士一齊參與的體育示範及同樂活動。今年的主題是「親子體能 與你『童』行」，指定場地將設有配合活動主題而設計的親子運動，讓參加者與家人一同享受運動帶來的樂趣。活動券將於7月22日起於康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發。

為響應活動，十多間機構首次同步在8月4日舉辦多項陸上及水上免費活動或免費開放康樂設施給市民享用。詳情可瀏覽「全民運動日」的專題網頁。康文署「全民運動日」專題網頁和「康文＋＋＋」Facebook專頁在活動當日下午2時起會直播運動示範，市民可在家中透過網上平台收看和進行體能運動。