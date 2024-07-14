慢病共治計劃名不經傳　逾70%市民未聽過　社協斥宣傳「離地」

政府推出慢性疾病共同治理先導計劃，擬推動一人一家庭醫生分流醫管局壓力，並提倡及早預防篩查疾病。有組織今日(14日)發表基層市民對慢病共治的意見調查，發現有72.8%基層市民未聽過該計劃，在了解計劃後，有76%人希望「豁免$120元檢查費用」，以及60%希望「加入血糖及血壓外其他檢查項目」。而有份參加計劃的市民表示，慢病共治未有顧及基層市民負擔能力提供費用減免，收費令人卻步。組織認為，調查反映計劃現時參加人數未如理想且宣傳「離地」，促請當局為基層市民豁免檢查費用，盡快擴充慢病共治的檢查及治療範圍至更多病種，增加計劃的可負擔性及吸引力。

慢病共治計劃於去年11月推出，目標於3年內服務20萬位45歲以上，未被診斷為高血壓及高血糖的市民。香港社區組織協會和香港老人權益聯盟，於今年首半年以問卷及深入訪談，調查共81名合資格參加計劃的基層市民，對慢病共治的意見。

調查發現，有56.8%合資格基層市民在了解計劃後拒絕參與，當中有約76.1%人指若豁免檢查費用方考慮參加。此外，慢病共治篩查病種只針對高血壓、血糖及膽固醇，有約60.9%基層市民認為應增加其他項目。而調查訪問的7位參加者中，有6位發現高膽固醇問題，可惜慢病共治的治療階段不能處理，最後參加者只能無奈離開計劃於醫管局求診，未有達到為醫管局分流至私營家庭醫生的目標。

社協和老權認為，調查反映慢病共治共付額令基層市民卻步，且計劃配套不足，申請過程繁複；宣傳「離地」，導致未能實際接觸基層群體，也未能達到為醫管局分流的效果。組織建議，計劃應豁免基層篩查收費；同時要盡快擴展計劃項目；並設「地區康健基金」，以鼓勵社區協作，令更多基層認識計劃。