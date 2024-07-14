學友社料聯招競爭仍相近　5科廿分獲派位機會高

中學文憑考試將於本周三（17日）放榜。學友社預計，今年大學聯招(JUPAS)競爭形勢與去年相若。對於今年大學聯招有新課程及計分改動，而多間大學亦推出彈性收生安排，該社提醒應屆學生善用各校的收生計分器及預計收生成績等資料，提前作出部署。放榜前夕考生難免感到有壓力，建議家長於放榜前先與子女加強溝通，以正面的態度迎接放榜。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，今年文憑試的日校生及自修生只比去年少20人，報名JUPAS的人數也只少了百多人，預計競爭與去年情況相若，考生只要考獲最佳5科20分或以上，能在JUPAS獲派位的機會便非常高，不過實際仍需考慮學生的面試表現、科目選擇、所得分數，以及各院校計分比重的關係等。

吳寶城又稱，今屆文憑試首次舉行公民與社會發展科筆試，成績只分為達標與否，不少院校的計分方法亦因此由以往計算最佳六科（Best 6）改為計算最佳五科（Best 5）。吳寶城強調，學生在修改JUPAS排位時，應善用各院校提供的資料，包括預計收生成績、已調整的入學參考分數及收生計分器等，以獲得更準確預測。

為支援應屆考生及家長，學友社放榜輔導熱線已於昨日(13日)起投入服務，提供升學資訊查詢、情緒輔導、升學及就業意向等輔導服務。熱線在放榜前一日(16日)將提供通宵服務。