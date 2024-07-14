城巴首輛氫能巴士行走隧道　巴士迷逼爆總站「捧場」打氣

為了達致路邊零排放，城巴旗下全港首輛雙層氫能巴士今日(14日)獲准駛入行車隧道，早上行走170號過海路線載客，氫巴下午1時半從華富(中)巴士總站開出，吸引大批巴士迷「捧場」，有巴士迷帶同橫額到場打氣。

今早在華富邨巴士站大排長龍，不少巴士迷等候乘坐氫能巴士，部分人更手持橫額，城巴亦向上車乘客派發紀念品，乘客在車上表現興奮。城巴表示，清晰路線圖和政策框架，及借鑑內地和海外營運經驗，並提供相應的財務支援與補貼，有助於加速氫能經濟發展，使本港成為全球領先的新能源技術中心，帶來經濟上更大的成功。

首輛氫能巴士今年2月起載客，以往主要行駛九龍區路線。因應氫能巴士獲准駛入行車隧道，城巴安排氫能巴士行駛170號過海路線，從薄扶林華富邨開往沙田，途經香港仔隧道、紅隧及獅隧。城巴計劃明年最少引入多5輛氫能巴士做更多測試，目標在2045年前全面改用氫能或電動巴士，兩者大約是七三比率，預計長遠要申請加價。

立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，目前氫能巴士利用「灰氫」作氫燃料雖較「綠氫」不環保，但製作較便宜，較合乎營運上的經濟效益。劉續說政府應實事求是，鼓勵市場在氫能巴士發展初期使用「灰氫」，令市場有更大誘因應用氫能，協助推動氫能源發展至成熟階段，認為當氫能源發展成熟，相關技術成本將會下降。