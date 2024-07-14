醫生組織獲捐3種疫苗　向合資格高危人士免費接種

有醫生組織獲捐助疫苗，向高危人群或合資格人士免費提供接種，並發出本港首個成人及青少年疫苗建議摘要，就8種疫苗提出接種建議。為進一步鞏固本港公共衞生防線，香港中華醫學會早前向各界尋求幫助，得到不同捐助者捐助疫苗，包括30劑呼吸道合胞病毒（RSV）佐劑疫苗、40劑20價肺炎球菌結合疫苗，以及40劑人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗，並將疫苗運送到樂善堂，以便有需要人士在社區可免費接種疫苗。

學會表示，本港自50年代起已為嬰兒及小童提供防疫注射服務，兒童免疫接種計劃已十分完善，學會設計首份精簡的成人及青少年疫苗接種指南供家庭醫生參考，以進一步守護全民健康、提高市民對疫苗接種益處的認識，並鼓勵家庭醫生積極推廣疫苗接種。

學會按照衞生防護中心及3個國際認何指引，總括8個疫苗接種建議，包括流感、肺炎鏈球菌、新冠肺炎、百日咳、RSV、帶狀皰疹、HPV及腦膜炎球菌疫苗。學會指，上述8種疫苗中，目前本港疫苗接種計劃涵蓋其中5種，但科學進步和疫苗研發可持續影響接種對象，而帶狀皰疹、腦膜炎球菌及RSV疫苗未納入計劃，同樣值得關注。