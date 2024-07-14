綁架非禮與箍頸　罪案之都出晒名

香港治安崩壞，接連爆出聳人聽聞罪案，包括拐子黨綁走3歲童、持刀男入屋摸抱B婦私處、女生梯間被人從後箍頸等等。有市民向《東呼即應》指香港治安好差，希望執法單位將努力用到正確位置。議員認為，罪案數字上升，執法單位打擊騙案外，亦不能忽視暴力、爆竊、盜竊案。有健身女教練示範4招防身自衞術，有助遇事時爭取時機呼救、逃離。

《東呼》團隊落區訪問市民，吳小姐直言，香港治安明顯變差，偷搶、強姦甚麼都有，還在光天化日之下。區小姐指會比幾年前更擔心，認為可能要分派多些警力到正確的位置。市民蘇小姐則指治安問題還有很多漏洞，特別是現在多了違法的人，但執法部門也沒有特別留意。鄭小姐表示日常生活都會小心點，不要被陌生人跟蹤自己，又認為要要多些警察巡邏。

議員陳克勤指出，在將軍澳綁架兒童事件中，是靠閉路電視去偵緝，雖然現在執法部門計劃在全港安裝200套閉路電視系統，但純粹是錄影功能，沒有人臉辨識或人工智能的技術。陳克勤認為，為了防止罪案，這些有AI功能的閉路電視系統應該盡快在全港不同的地方，特別是罪案黑點優先安裝。

對於屋邨或一些大廈經常有入屋爆竊的罪案，陳克勤認為執法部門應提醒前線保安人員，留意有沒有陌生人進入，如知道某些大廈經常進行維修或是連續出現罪案，亦應該多調人手去巡邏，並和一些地區人士、法團等合作，加強一些防止罪案的宣傳的工作。他又指近年罪案數字上升主要是因為網上和電話的騙案，執法部門投放不少心機進行防騙工作，但不能因而忽視暴力、爆竊、盜竊等案件，因為這些罪案亦有所增加。

2019年「第15屆世界武術錦標賽」散打銀牌、Nana Gym女教練曾海蘭就教大家數招防身術傍身。曾海蘭指出，當你在一個遠距離，感覺到對方想來襲擊時，首先可以用一個直撐腳跟對方拿捏好距離，向他肚位置撐，可以的話要向上一點，因為若撐到胸前，他會直接反開，可以找緊時間離開現場。另一情況，若有人捉着你的手，其實要看對方的虎口位，只要抬高手肘向虎口方向，他就不能捉緊你，如果女生不夠力可以用自己的手抓住自己的手，扭側身就可以逃離。

而當有人從後襲擊時，第一時間要保持冷靜，手頂着對方的手，令他難以發力，當他把你抱起時雙腳要纏着他，讓他難以移動，並要大聲呼救爭取他人救援。至於不幸被人壓在地上時，手要先保護頭部，並盡快保持距離，可以升起膝蓋，腳踏在地上接近臀部位置，接着做一個升起臀部的動作，他就會往外摔，便可逃離現場。