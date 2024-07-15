過去5年逾1.4萬公務員離職　議員指有隱憂

公務員編制逾19萬，而實際人數約為17.2萬，空缺近2萬個，空缺率為10%。根據政府提供的數據顯示，在過去5年逾1.4萬公務員「跳船」，3年年資以下、即試用期內辭職人數最多，有近6,000人佔總數42%，而年資較深的兩個組別，即5至10年以下及10至20年以下的辭職人數合共4,624人。有議員表示，如有職位長期處於空缺，應做好「瘦身」工作、重組架構，另有議員指離職公務員普遍年資較輕認為是「隱憂」，因公務員需累積經驗，若發生「斷纜」情況則對團體和公共服務有影響。

根據公務員事務局提交立法會的文件指出 ，過去5個年度總共有14,085名公務員辭職，當中屬3年年資以下有5,916人；3至5年年資以下有1,692人；5至10年以下及10至20年以下分別有2,247及2,377人；20至30年年資以下有1,441人，而30年及以上則有412人。

資料顯示，在2019/20年度辭職人數有1,571人，但2020/21年度則增至1,863人，及至2021/22年度大幅上升1倍至3,734人，2022/23年度亦上升至3,863人，而在2023/24年度則有回落，辭職人數為3,054人，較2022/23年度減少20%，即809人。2019年爆發反對修訂《逃犯條例》風波，之後亦出現移民潮，而按上述的數字顯示，2021/22至2022/2023年度亦出現公務員辭職潮。

在上年度辭職的3,054人當中 ，3年年資以下亦屬最多，佔1,206人，佔總數的39.4%。實際上，各個年資組別的辭職人數亦有回落，例如3年年資以下較2022/23年度減少183人，3年至5年以下有346人，較前一年度少172人，減幅亦較大有33%；5年至10年以下則減少150人至526人；10年至20年以下及20至30年以下這兩個組別同樣減少135人，至於30年及以上則減少34人至95人。

議員顏汶羽認為整個香港都出現勞動人口短缺問題，而公務員和私人市場的薪酬福利差距大，因此公務員過去5年出現1.4萬人離職。針對公務員職位目前約有近2萬個空缺，他指政府應做好「瘦身」工作，指如該職位長期處於空缺的狀況，需要思考職位是否必須，建議政府部門要提升效率，進行架構重組，或善用科技等減少空缺。他又指每年投靠政務主任、行政主任的人不少，相信公務員對市民和青年仍屬于優質職位，因此不擔心沒有人補充位置。

另一議員黃國指政府應加大招聘力度，並減少申請程序及時間，又指現時候選人從申請都宣布結果需時半年，直言「邊個等到」。針對大部分離職公務員均為3年年資以下，議員郭偉強認為是「隱憂」，因公務員需要累積經驗，如發生「斷纜」情況則對團體和公共服務有影響，他又指現在公務員沒有退休福利，導致吸引力減低。