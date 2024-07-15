科大增發獎學金金額　符合條件新生可獲逾10萬元

DSE放榜在即，各大學出盡法寶招人才，科大一直持續優化入學獎學金計劃，已連續兩年（2022/23學年及2023/24學年）增發獎學金金額。而2024/25學年透過大學聯招(JUPAS)入讀並符合條件的新生，可獲逾10萬元的獎學金，當中包括全額學費獎學金、海外學習獎學金及生活津貼等。科大又透露，隨着2025/26學年教資會資助課程的學費水平開始調整，本地生入學獎學金將預期會相應調高，並正計劃進一步優化獎學金安排，詳情將適時公布。

在2024/25學年，取得12粒星或以上的尖子可獲全額學費獎學金外，亦可每年續領6萬元獎學金，取得10粒星至11粒星的，每年亦可續領3萬元獎學金；如取得8粒星的，則可獲一次性全額學費獎學金，取得4粒星至5粒星的亦可獲1萬元一次性獎學金。

課程方面，科大的國際科研課程學生可以在4年的學習期間，參與由教授指導的前沿本科研究，並安排到頂尖海外大學進行暑期研究實習，更有機會赴歐洲核子研究組織進行暑期實習。科大亦在理學院聯招課程「理學A組–延伸主修人工智能」，最近新增「物理+AI」理學士（物理）–延伸主修人工智能課程選項，讓同學學習如何將AI應用至物理專業。

科大亦連續20年領導物理奧林匹克香港隊的選拔、培訓和領隊參賽工作，教練之一，科大物理系科學教育助理教授張文峰指出，學院設有理學院奧林匹克得獎者獎學金計劃，吸引曾於國際物理、數學、生物及化學等奧林匹克比賽奪得獎牌的學生入讀科大，獎學金金額最高為每年6萬元生活津貼及豁免全數學費。即將升讀三年級的張汶彥是其中一位獎學金得主，他於2021年入選亞洲物理奧林匹克香港隊接受科大培訓，最後升讀理學院國際科研本科課程。