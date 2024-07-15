DSE放榜考生壓力大　籲情感支援勝過大力批判　

應屆考生難免對自身成績及往後升學問題感到緊張、焦慮，甚至出現情緒問題，導致身心不適。有專家教路，考生除了可於放榜前就不同升學途徑做好資料搜集以減少不安，亦應照顧好自己身體，並提供5大貼士「MANGO」，助考生增加抗逆力。專家亦呼籲，就算考生成績未如理想，家長及老師亦應避免大力批判，而應提供情感及實質支援，與考生共渡難關。

青山醫院臨床心理學家張嬋玲表示，壓力可令考生身心出現各種徵狀，包括緊張性頭痛、腸胃不適、肌肉緊繃甚至疼痛等；情緒亦可能會變得煩躁、緊張不安，出現抑鬱或持續情緒低落；行為亦可能有改變，例如失眠或嗜睡、食欲不振或暴食、提不起勁做任何事等；考生亦可能因太多憂慮，以致難於集中精神，腦海重複出現負面畫面，或有災難化思想。

張嬋玲提出5大貼士「MANGO」，包括尋找意義，把逆境視為個人成長和自我發現的機會，以及訂立一些目標，增加掌控感（Meaning and Purpose）；接納自己情緒及不足，以及困難是人生一部分（Acceptance）；適時滋養自己紓緩壓力，例如維持健康習慣、進行安撫五官的愉快活動等（Nurturing Yourself）；培養感恩的心以及慷慨（Gratitude and Generosity）；以及保持樂觀，對將來有正面信念（Optimism）。

張嬋玲又分享曾接獲考生家長求助，女兒放榜前出現失眠、情緒差、發脾氣等徵狀，但拒絕求醫。她惟有鼓勵家長多陪伴，觀察女兒情況，最終成功渡過低潮，雖然女兒成績未如理想，未能進入心儀大學，但入讀大專後亦成功讀心儀科目。

她又勉勵考生，10年後回想自己放榜的情況，可能會發現DSE成績並不完全決定事業前途和人生滿足感，若成績未如理想，考生應找人傾訴、說出感受，善用社會不同支援渠道渡過難關，並積極尋找不同出路；並呼籲家長老師多方面支援，避免批判，例如不要說「唔好唔開心」否定考生情緒、指摘「你令我好失望」等。