50款頭髮造型用品　逾九成樣本檢出有害物質

為解決頭髮乾旱、無光澤，和難以梳理等問題，不少人會定期使用髮蠟以加強護髮效果。消委會最新測試市面上50款頭髮造型用品，結果發現超過90%樣本檢出有害物質，當中更有部分超出歐盟、內地和本港規定，包括3款髮蠟樣本「江獸髮蠟」、「SHHH」、「Deuxer」檢出會引致生殖毒物的香料致敏質鈴蘭醛、3款髮蠟檢出歐盟禁用防腐劑甲基異噻唑啉酮，1款髮蠟樣本檢出防腐劑對羥基苯甲酸酯濃度超出內地及歐盟要求。整體而言，5種頭髮造型用品當中，以髮蠟樣本所檢出禁用歐盟禁用香料致敏物質和防腐劑最多，當中7款樣本檢出禁用或者限用嘅防腐劑，3款更檢出禁用香料致敏物質情況情況並不理想。

消委會從不同零售店購買了50款頭髮造型用品樣本進行測試，每件價錢有30元至650元，當中包括14款壓縮器罐裝噴髮膠、9款非壓縮型噴髮膠及造型護理噴霧、10款定形啫喱泡沫、髮乳類產品、10髮蠟和7款髮泥。測試按樣本的類型、主要成分進行，包括香料致敏物質、污染物多環芳香烴、防腐劑等。

消委會指，使用噴髮膠類型造品時，當中所含的液體會在使用時霧化成小滴狀而大大增加被吸入的機會，有氣管敏感或者哮喘等問題人士，或者因吸入含香料致敏物質而引起過敏或不適，消委會提醒消費者使用噴髮膠時應保持空氣流通，避免大量吸入氣霧。