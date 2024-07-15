巿面瓶裝水樣本大部分檢出金屬雜質　消委會稱沒超出規定上限

消費者委員會（消委會）今日（15日）公布針對市面銷售的飲用瓶裝水檢測報告，樣本涉及數十款瓶裝水樣本。消委會檢測報告表示，所有檢測的樣本有害物質均未超出世界衞生組織則值，可放心飲用。此次檢測的所有樣本中，價格差異頗大，其中天然礦泉水樣本每公升平均售價已超過20港元，約為蒸餾水及純淨水樣本的3倍。另外，水中含有的溶解性總固體（TDS）含量或會影響水的「口味」，而不同的檢測樣本間TDS含量相差亦較大，報告顯示，天然礦泉水的TDS含量會較高，但亦有發現天然礦泉水TDS含量甚至不及純淨水。

消委會表示，此次檢測從不同零售店購買了30款較常見的瓶裝水樣本進行測試，容量由500毫升至5,500毫升，平均每公升售價由3.6港元至114.7港元，包括3款蒸餾水、3款純淨水、1款礦物質蒸餾水、2款礦物質純淨水、17款天然礦泉水和4款氣泡天然礦泉水。測試主要參考本港、美國及歐盟相關法例、世界衞生組織食品法典委員會的標準，以檢視瓶裝水的產品安全和品質。參與檢測的樣本中雖然大部分樣本檢出1至5種金屬雜質，惟檢出量沒有超出本港規定的上限要求，全部測試結果滿意。

不少人認為天然礦泉水的礦物質含量較高，即使售價較貴，亦會為健康或口感而選擇飲用。消委會表示，是次檢測中天然礦泉水樣本（加氣或不加氣）的每公升平均售價為20.8港元，而蒸餾水及純淨水（不添加礦物質）的樣本均價則是為7.02港元。雖然天然礦泉水含有天然礦物質，但各樣本的TDS含量差距很大，而樣本間的售價亦差距大，所以測試結果反映產品售價與TDS含量沒有必然的關係。

消委會測試發現，蒸餾水及純淨水樣本的TDS含量普遍較低，3款蒸餾水及2款純淨水樣本沒有檢出TDS，而3款聲稱添加了礦物質的蒸餾水及純淨水樣本的TDS含量為每公升22毫克至38毫克。而在測試的21款天然礦泉水樣本中，所檢出的TDS含量介乎每公升19毫克至657毫克。TDS含量最低的1款天然礦泉水樣本，每公升只有19毫克，甚至低於1款純淨水樣本（每公升24毫克）。消委會提醒，腎病患者或腎功能不佳的人士飲用礦泉水或加礦水前，應先諮詢醫生意見。

另外，消委會還表示，本港的自來水鈣平均含量為每公升14毫克，甚至比添加了礦物質的蒸餾水及純淨水樣本還高，站在經濟角度看，煮沸了的自來水不失為一個經濟環保的選擇。