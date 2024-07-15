小孩玩室內遊樂場受傷手腕骨裂　餘額清零強迫家長充值

兒童室內遊樂場(Playhouse)近年深受歡迎，不少家長帶小朋友去「放電」。消委會今年首6個月接獲3宗有關兒童室內遊樂場的投訴，較去年同期上升1宗。投訴個案中，包括小朋友穿越繩網洞時失足墮下受傷致手腕骨裂、報讀幼兒遊戲班獲贈的免費遊玩時間條款欠清晰，以及在會籍到期後，在不知情的情況下戶口餘額被全數清零等。消委會提醒業界場地布置必須嚴守安全標準，亦須清楚列明使用條款及細則，制定靈活收費政策，減少不必要爭拗。

首個投訴個案，涉及投訴人江小姐與丈夫攜同小朋友到A室內遊樂場遊玩由斜路、波波池及繩網洞等多個元素組成的大型歷奇設施。小朋友需獨自穿過小型隧道並步行至繩網洞位置時，不幸失足從高處直墮地面。經醫生檢查後被診斷為前臂骨移位及手腕骨裂，需即時打石膏以固定患肢。江其後要求商戶退回入場費，並就事件賠償醫療開支或提供其他解決方案，但一直未獲商戶確實回應，故尋求消委會協助。經消委會介入後，商戶提議賠償3,000港元。由於小朋友仍處於治療及覆診階段，她尚未接受商戶建議，並正考慮採取法律行動。

另一投訴人王太則涉及B幼兒遊戲班中推出的限時優惠，若消費者一次過報讀16堂課程即送「一大一細」4小時任玩室內遊樂場的優惠。她為其2歲幼子報讀並獲贈相關優惠，其後帶同4歲長子享用優惠時，卻被告知條款中的「一細」只適用於報讀了中心課程的學員(即其幼子)。她翻查報名及推廣資料，發現條款中並沒有列明此要求，而當日報讀課程時職員亦沒有解釋相關條款，遂向消委會作出投訴。

商戶解釋推出該優惠的原意是希望學員在參與課程之餘，亦能與父母共享玩樂時間以促進親子關係；承認條款中未有列明優惠僅供報名學員使用，承諾將作出修改並向消費者提供更清晰的資訊。雖然商戶未能安排長子享用遊樂場優惠，但願意向投訴人退回餘下的課程費用。王太因擔心幼子年紀太輕，未必適合享用遊樂場設施，最後選擇讓幼子繼續上課，放棄使用優惠，事件得以解決。

C室內遊樂場需要消費者先登記註冊，並充值每次至少200港元，成為會員後才可享用服務。張小姐開通了會員卡以享用一年會籍服務。相隔一段時間後，她帶女兒前往遊玩卻被告知會籍已到期，以致早前存入的金額被全數清零，獲建議可以充值至少200港元激活會籍。張發現會員卡上並無顯示會籍到期日，更沒有列明會籍到期後餘額會清零的條款。但為免女兒失望，唯有先增值200港元重新啟用會籍。數月後，她發現收費已經由每小時100港元加至120港元，鑑於會員卡內只有100港元餘額，於是便詢問職員可否補20港元差額以遊玩一小時，惟遭一口拒絕，並要求必須充值最少200港元才可完成交易。

張不滿商戶多次強迫消費者充值，故要求消委會介入，並向商戶索回100港元餘額。商戶指出會員卡上已就充值相關條款列明「每次增值額最少為200港元」及「餘額不可兌換現金」，因此拒絕退回餘額，消委會建議張小姐可考慮尋求法律意見。